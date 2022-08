Com look fashionista, Bruna Marquezine marca presença em evento de moda em São Paulo

Redação Publicado em 17/08/2022, às 11h44

Bruna Marquezine (27) está de volta ao Brasil e está cumprindo uma agenda especial de eventos. Nesta quarta-feira, 17, a atriz marcou presença em um desfile e evento de moda em São Paulo.

A atriz levou a sério o lema 'às quartas usamos rosa' e adotou um visual fashionista, para o evento da marca Arezzo na capital paulista. Bruna participa da mesa 'Construção de Marca' ao lado de GiovanniBianco, Alexandre Birman e Luciana Wodzik.

Bruna Marquezine adotou o visual Barbie para o desfile da marca de sapatos. Ela surgiu com um vestido tubinho pink, completando a produção com um óculos e sapatos poderosos.

Veja as fotos de Bruna Marquezine:

Fotos: Eduardo Martins/AgNews

Bruna Marquezine surge brincando com Clara Maria

Na última terça-feira, 16, Tata Werneck (39) recebeu uma visita mais do que especial de ninguém menos que Bruna Marquezine. A apresentadora registrou lindos momentos da amiga brincando com a filha, Clara Maria (2). Aproveitando a volta para o Brasil após as gravações de Besouro Azul, a atriz resolveu matar a saudade da sobrinha do coração e derrete o coração da web.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!