Bruna Marquezine arrasa com look de barriga de fora e bumbum saltado: ''Que deusa''

Atriz Bruna Marquezine exibiu corpaço escultural em look de grife justíssimo e chamou muita atenção

A atriz Bruna Marquezine (27) está arrasando pela sua passagem na Semana de Moda de Milão. Neste sábado, 24, ela compartilhou novas fotos de mais um look usado no evento no Itália e causou com tanto estilo.

Nos registros tirados no hotel, a famosa ostentou seu corpaço escultural em uma roupa de grife coladíssima ao corpo. De barriga de fora e bumbum marcado, a artista deu um show de beleza com um toque de sensualidade sem perder a elegância.

Apesar de as peças serem de cor nude, Bruna Marquezine deu uma cor na combinação com sapatos vermelho e alguns toques de dourado nos acessórios.

Ao se exibir nos cliques, a famosa logo arrancou elogios dos internautas. "Credo, que deusa!", exclamaram os fãs. "Muito chique", disseram outros ao vê-la no desfile da grife ao lado da designer de moda, Donatella Versace.

Ainda nesta sexta-feira, 23, Bruna Marquezine apostou em outro look arrasador e nem um pouco discreto. Dispensando a roupa íntima, a famosa exibiu seu corpaço escultural em um vestido neon cheio de recortes.

Bruna Marquezine relembra relacionamento com o jogador Neymar Jr.

Nas últimas semanas, Bruna Marquezine foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod de de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), e acabou recordanrando durante a conversa com as amigas o seu relacionamento com Neymar Jr. (30) e a exposição que o romance teve na época.

A famosa e o jogador de futebol começaram a se relacionar em 2013 e o término foi confirmado por Bruna em outubro de 2018. "Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também. Foi um processo natural, fui entendendo que muito mais valia ser um exemplo real do que uma 'perfeição', que a gente sabe que não existe", afirmou a artista.

