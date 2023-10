Bruna Biancardi revela como está a sua cintura no pós-parto

Mãe da filha de Neymar Jr, Bruna Biancardi exibe a cinturinha apenas 20 dias após o nascimento de Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu ao mostrar como está o seu corpo no pós-parto. Nesta sexta-feira, 27, ela apareceu com um conjunto de calça e top cropped no Instagram e deixou à mostra sua cinturinha fina.

A estrela já está recuperando o seu corpo de antes da gestação da primeira filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. Ela exibiu sua nova silhueta em um espelho nos stories e encantou seus fãs.

Vale lembrar que Mavie nasceu no dia 6 de outubro em uma maternidade de São Paulo por meio do parto cesariana. A bebê veio ao mundo antes do previsto e o pai, Neymar, não conseguiu chegar a tempo de assistir ao parto. Assim, Bruna teve a companhia da irmã, Bianca Biancardi, na hora do parto.

Quem cortou o cordão umbilical de Mavie?

Os detalhes sobre o nascimento de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, estão sendo revelados pela família nas redes sociais. Desta vez, eles revelaram quem foi que cortou o cordão umbilical da bebê logo após o nascimento.

Em um post nas redes sociais, Bianca Biancardi, que é a irmã de Bruna, revelou que foi ela quem cortou o cordão umbilical da sobrinha. A tia de Mavie estava na sala de parto como acompanhante da influenciadora digital porque Neymar Jr não conseguiu chegar a tempo. Assim, ela assumiu a função de apoiar Bruna na hora do parto e também de cortar o cordão umbilical da sobrinha.

A revelação foi feita no post de uma amiga da família, que compartilhou o vídeo deste momento. “Parabéns para a titia mais cuidadosa, corajosa, atenciosa, presente e linda. Bi, você é um presente! Amo ver seu cuidado e aprendo demais com isso”, afirmou.