Bruna Biancardi esbanja beleza ao surgir com vestido rosa decotado: "Perfeita demais"

A influenciadora digital Bruna Biancardi impressionou os seguidores ao surgir deslumbrante em cliques na praia

Bruna Biancardi(28) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em um cenário paradisíaco nesta sexta-feira, 16.

A influenciadora digital está passando alguns dias em São Miguel dos Milagres, Alagoas, e apostou em um vestido longo rosa, com um decote generoso, para passear pela praia. Além disso, ela completou o look com óculos escuros. "Pink mood pra esse dia lindo que está fazendo aqui...", escreveu ela na publicação.

Nos comentários, Biancardi recebeu elogios dos internautas. "Perfeita demais", disse uma seguidora. "É muita beleza", falou outra. "Musa linda, perfeita. Você merece o mundo de coisas boas", escreveu outra. "Olhei e gritei: perfeita", comentou uma fã.

Confira os cliques de Bruna Biancardi de vestido rosa decotado:

Cliques ousados de biquíni

Na última quarta-feira, 14, Bruna Biancardi elevou a temperatura de seus seguidores ao compartilhar fotos de biquíni na web. A ex-namorada de Neymar Jr. (30) exibiu o corpo escultural e impressionou internautas ao usar um biquíni lilás. "Escapei do frio...", escreveu.

