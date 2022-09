Ex de Neymar, Bruna Biancardi, empina o bumbum em foto de biquíni e impressiona com o corpão

Bruna Biancardi, ex-namorada de Neymar, roubou a cena na web ao compartilhar fotos de biquíni

Redação Publicado em 14/09/2022, às 11h27

Nesta quarta-feira, 14, a modelo Bruna Biancardi (27) elevou a temperatura de seus seguidores ao compartilhar fotos de biquíni na web. Em São Miguel dos Milagres, Alagoas, a ex-namorada de Neymar Jr. (30) exibiu o corpo escultural e impressionou intenautas.

Através de seu perfil do Instagram, Bruna Biancardi compartilhou uma foto empinando o bumbum. De bqiuíni lilás, a modelo exibiu seu corpo escultural.

A modelo, que está em São Miguel dos Milagres brincou sobre o tempo na legenda da publicação: "Escaprei do frio...", escreveu.

Nos comentários, seguidores e amigos de Bruna Biancardi enalteceram a beleza da morena: "Uma musa", escreveu um. "Que corpão!", disse outro. "Perfeita demais", ressaltou o terceiro.

Confira as fotos de Bruna Biancardi de biquíni:

Ex-namorada de Neymar manda suposta indireta:

Na da última segunda-feira, 12, Bruna Biancardi atraiu a atenção da web ao responder uma pergunta específica que envolvia uma decepção.

Em uma das dúvidas respondidas, a influenciadora digital, que no início de agosto terminou o namoro de cerca de um ano com Neymar Jr(30), revelou qual foi a maior decepção que enfrentou ao ser questionada por um fã: "Confiar em alguém e a pessoa trair sua confiança", declarou ela, que enumerou as qualidades que busca em um relacionamento: "Comunicação, sinceridade, amor, respeito, lealdade e cumplicidade", completando.

