Bruna Biancardi reflete sobre término em vídeo: ''Reaprendendo a ser leve''

Após termino, modelo Bruna Biancardi reflete sobre nova fase de sua vida com vídeo paradísiaco no Ceará

CARAS Digital Publicado em 13/08/2022, às 14h32

A modelo Bruna Biancardi,que confirmou o fim do seu namoro com o craque Neymar Jr. nesta semana, usou as redes sociais para publicar um vídeo no Ceará. Em um local paradisíaco, a influenciadora digital usou a legenda da publicação para deixar um recado.

Nas imagens, a modelo aparece usando um biquíni verde e um shorts branco em uma piscina e passeando pelas dunas locais. Ao som de Leve, música de sucesso da cantora Wanessa Camargo, ela disse: “Reaprendendo a ser leve", escreveu ela.

Ainda na legenda, ela explicou que também queria chamar atenção de Sandy, irmã de Junior Lima, para ser escolhida para ir ao camarim da cantora em um show nas próximas semanas.

