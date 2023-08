'Brigadeirão' de Vai na Fé, Samuel de Assis arrasa em fotos com look mínimo na Bahia

De férias desde o fim das gravações de 'Vai na Fé', Samuel de Assis exibe toda a sua beleza ao curtir dia ensolarado ao ar livre

O ator Samuel de Assis, que interpretou o Ben na novela Vai na Fé, da Globo, aproveitou o período de férias depois de finalizar o trabalho na TV para relaxar na Bahia. Na novela, o personagem dele ganhou o apelido de 'Brigadeirão' da personagem Kate (Clara Moneke) e o intérprete mostrou toda a sua beleza em novas fotos ao ar livre.

Nesta terça-feira, 8, o artista revelou que foi praticar stand up paddle em um rio na Bahia e roubou a cena ao aparecer apenas de sunga estampada. Nas fotos, ele esbanjou seus sorrisos e mostrou o seu físico impecável enquanto renovava o bronzeado.

Nos comentários da foto, ele foi muito elogiado pelos seus seguidores. “Gato”, disse um fã. “Lindo”, afirmou outro. “Meu Deus, que homem lindo na minha timeline essa hora da manhã”, declarou mais um.

Samuel de Assis fala sobre o título de galã

Protagonista da novela Vai na Fé, Samuel de Assis comentou sobre o título de galã e os elogios para sua beleza. "Eu nunca me achei um cara bonito, mas acho que isso também vem dessa falta de representatividade que nós, pessoas pretas, temos de não nos vermos em lugar nenhum. Então, é muito natural que pessoas como nós cresçamos sem nos acharmos bonitos, porque a nossa cultura, o nosso País, fica o dia inteiro botando na nossa cara que ser bonito é ser outra coisa. É ser heterossexual, é ser branco, magro e sem sotaque nordestino. E eu era um preto que vinha do Nordeste. Culturalmente eu fui educado para não me achar bonito mesmo. Então, foi toda uma construção. Haja terapia para a gente aprender a se olhar e se achar uma pessoa bonita", disse ele na Revista CARAS.

E completou: "Eu acho o máximo [ser chamado de galã]! Acho legal ser visto como um galã dessa geração, que é superdiferenciada, é um outro tipo de galã. O que acho mais legal: o galã de hoje em dia não é aquele viril, branco e que não chora. O galã de hoje em dia é o homem de verdade, é o homem que está aprendendo a lidar com as suas emoções. E acho que por isso o Benjamin faz tanto sucesso, por isso que ele é um cara tão próximo das pessoas, que o público admira tanto. Porque é isso, ele é um cara que lida com as suas emoções, bem ou mal, ele está ali testando elas o tempo inteiro. Porque a gente, quando nasce homem, a gente é educado a não lidar com as emoções, a gente tem que suprir todas esses emoções. É o famoso ‘homem não chora’. Por isso, acho que ser esse tipo de galã me interessa muito mais e acho muito mais legal".