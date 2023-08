Vai na Fé: resumo da última semana da novela

Nos últimos capítulos da novela Vai na Fé, Sol pensa em desistir de sua carreira

Capítulo 175 - Segunda-feira, 7 de agosto

Mauro fica satisfeito com a edição do novo clipe de Sol. Hugo se insinua para Jenifer. Clara conhece as amigas de Helena. Jenifer conversa com Eduardo. Helena não gosta dos comentários de Clara diante de suas amigas. Ben mostra o vídeo de Theo e Grazi para Sol, Janaína e Kate, que decide repassar o mesmo para Anthony. Hugo descobre a conversa de Jenifer e Eduardo. Clara tem uma crise de ciúmes de Helena, elas se desentendem. Theo fica tenso ao ver o vídeo dele com Grazi e pensa em fugir, mas recebe uma intimação. Lumiar e Ben assinam a venda de seu apartamento. Ricardo leva Theo à delegacia. Lumiar procura Clara. Orfeu foge da cadeia.

Capítulo 176 - Terça-feira, 8 de agosto

Lumiar conta para Clara sobre a nova vítima de Theo. Ricardo instrui Theo na delegacia. Jenifer confessa para Kate que está confusa entre Hugo e Eduardo. Mauro não deixa Sol ver o clipe antes da estreia pública. Theo encontra Orfeu em seu apartamento. Wilma tenta convencer Fábio a aceitar seu convite. Ben se junta a Sol para assistir à estreia do clipe. Theo avisa a Ricardo sobre Orfeu, e o advogado arma um plano com a polícia. Sol se enfurece ao ver seu novo clipe e discute com Mauro. Todos reclamam do conteúdo do clipe de Sol. Ben garante a Sol que processará Mauro. Sol pensa em desistir de sua carreira. Orfeu consegue uma arma com Naldo. Lui pede para Sol abrir o seu novo show.

Capítulos 177 a 179 - Quarta-feira, 9 de agosto, a sexta-feira, 11 de agosto

Não serão divulgados