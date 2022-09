Bianca Andrade reproduz maquiagem do início da carreira: ''Eram exatamente assim''

Influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, recria produção e cenário inspirados em seu primeiro vídeo no YouTube, há 11 anos

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 10h38 - Atualizado às 11h17

A influenciadora digital Bianca Andrade (27) decidiu relembrar onde tudo começou e refazer a primeira maquiagem de seu canal no YouTube!

Na quarta-feira, 28, a empresária, mais conhecida como Boca Rosa, não só recriou a produção do início da carreira, como também o cenário de sua casa, na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, onde nasceu e cresceu."Esse cabelo, look, make... lembram alguma coisa?", postou primeiro nos Stories de seu Instagram.

"Meu primeiro vídeo no YouTube, há 11 anos", disse em seguida, ao publicar montagem com o clique antigo. "Reproduzi a cena do meu primeiro vídeo. E os bastidores eram exatamente assim. Tábua de passar de mesa e meus livros com caixas de sapato como tripé. Peguei pesado com quem me acompanha desde essa época, né?."

A mãe de Bianca, Monica Andrade, também estava presente na filmagem: "Bianca, que horas você vai acabar essa maquiagem? Eu preciso dormir, Bianca! O dia inteiro fazendo essa porcaria, Bianca!", brincou Monica. "Meu Deus, ela falava exatamente assim há 11 anos!!! Passou um filme na minha cabeça", disse a influencer no post.

Confira as fotos de Bianca Andrade recriando maquiagem:

Bianca Andrade encanta a web com fofura do filho

Na quarta-feira, 27, Bianca Andrade resolveu fazer seus seguidores explodirem de tanta fofura! Em suas redes sociais, ela publicou um vídeo onde seu filho Cris (1), fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred (33), ajuda a mamãe a organizar as maquiagens de seu novo lançamento. O bebê aparece com um gorro com orelhinhas e uma roupinha quente, pegando os novos produtos da marca de sua mãe empresária e colocando na sacola. “O tanto que eu já visualizei essa cena na minha cabeça não tá escrito… meu nenein companheirinho ajudando a mamain um dia antes do lançamento. Minha cabeça estava a mil, mas olhar as minhas duas paixões juntinhas ali, me trouxe paz. Ah como eu precisava ser mãe. Te amo GUDUGUINHO”, se derreteu a influencer.

