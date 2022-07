Bárbara Coelho, do Esporte Espetacular, aproveita dia em praia no Rio de Janeiro

Apresentadora Bárbara Coelho, do Esporte Espetacular, exibiu o corpo sarado em dia de praia no Rio de Janeiro

Redação Publicado em 27/07/2022, às 10h13

A apresentadora Bárbara Coelho (34), do Esporte Espetacular, está curtindo a quarta-feira, 27, quente no Rio de Janeiro da melhor forma, na praia!

Ela foi fotografada na praia da Barra da Tijuca com um biquíni verde minímo, se refrescando no mar do Rio.

Ainda recentemente, Barbára Coelho contou que sempre gostou de praticar esportes em sua vida. "Joguei vôlei por oito anos, também fiz ginástica olímpica, fiz natação, handebol. Meu envolvimento com o esporte trouxe muito para a minha vida pessoal e profissional. O esporte trouxe disciplina, me fez acreditar que eu poderia conquistar aquilo que eu almejava", declarou à Quem.

Veja as fotos de Bárbara Coelho na praia: