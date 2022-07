Bárbara Coelho, do Esporte Espetacular, é vista com look curtinho na praia

Apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho surge de shorts e top ao jogar futevôlei na areia de uma praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 14h20

A apresentadora Bárbara Coelho (34), que comanda o Esporte Espetacular, na Globo, aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 20, para fazer exercícios ao ar livre. Ela foi fotografada enquanto jogava futevôlei com os amigos na areia da praia da Barra da Tijuca.

No flagra, a comunicadora foi vista com um look curtinho, composto por top verde e shorts preto. O modelito deixou à mostra a barriguinha sarada dela e suas pernas torneadas.

Recentemente, a apresentadora contou que sempre gostou de praticar esportes em sua vida. "Joguei vôlei por oito anos, também fiz ginástica olímpica, fiz natação, handebol. Meu envolvimento com o esporte trouxe muito para a minha vida pessoal e profissional. O esporte trouxe disciplina, me fez acreditar que eu poderia conquistar aquilo que eu almejava", declarou à Quem.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Bárbara Coelho mostra bastidores do Esporte Espetacular

No último final de semana, Bárbara Coelho mostrou fotos dos bastidores de como foi receber Léo Batista para um café da manhã durante o programa Esporte Espetacular. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora postou algumas do café da manhã com veterano, e também do bolo de aniversário dele, e contou que no programa relembrariam as melhores histórias da TV.

"Aniversário do Léo Batista na próxima sexta-feira. 90 anos e 75 de TV. Aham, tá errado não. Hoje tem café da manhã reforçado com as melhores histórias da TV brasileira. Eu tô garantindo o rolê. Perde não", escreveu ela, que aparece também ao lado de Lucas Gutierrez (36), o outro apresentador do programa.

