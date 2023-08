Bárbara Borges impressiona ao posar à beira da piscina: "O tanto que é linda"

A atriz Bárbara Borges esbanjou beleza ao postar fotos fazendo pose à beira da piscina durante sua viagem

Bárbara Borges chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 2, ao compartilhar algumas fotos aproveitando o dia ensolarado. A atriz, que participou do reality A Fazenda 14, está curtindo as férias em Porto de Galinhas, Pernambuco.

Na sequência de cliques postadas no Instagram, a famosa, que está acompanhada do namorado, o ator Iran Malfitano, e dos dois filhos, Martin, de nove anos, e Theo, de seis, surgiu fazendo pose à beira da piscina apenas de biquíni. "eLEVE-se", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas ficaram impressionados com a beleza e o corpo escultural da artista, e encheram a postagem de elogios. "Sereia", disse uma seguidora. "Maravilhosa é ela", escreveu outra. "Me faltam palavras para expressar o tanto que é linda", comentou uma fã.

Recentemente, Bárbara dividiu com os fãs alguns cliques dos passeios que realizou ao lado dos filhos, Martin e Theo, e do namorado, Iran Malfitano. Eles posaram sorridentes durante os passeio de buggy e jangada, e a atriz celebrou as férias. "Passeio de buggy, jangada, vento, coqueiros, mangue, cavalo-marinho, amor e alegria… FÉRIAS em Porto de Galinhas", disse ela.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Borges 🌻 (@barbaraborgesoficial)

Bárbara desmente polêmica com Xuxa

A atriz Bárbara Borges abriu uma live nas redes sociais para desmentir os rumores envolvendo o nome dela em uma situação com Xuxa Meneghel e Marlene Mattos. Após dar uma entrevista sobre seu tempo de Paquita, ela foi alvo de comentários na internet de que estaria defendendo Marlene. Agora, ela veio a público para dizer que não defendeu ninguém, que ama Xuxa e tem orgulho do seu trabalho como Paquita.

"Como eu estou chateada, como eu estou triste de ver o meu nome no meio de tantas matérias maldosas e no meio de uma polêmica completamente infundada, sem o menor cabimento. Como a gente sabe que está muito no momento o documentário da Xuxa, está sendo super falado e toda essa polêmica envolta do documentário. E o meu nome está envolvido de uma forma que eu considero negativa porque vem de uma mentira. Vem de uma matéria maldosa e irresponsável. [...] O que eu queria deixar bem claro de que eu dei uma entrevista. Em nenhum momento eu defendi, eu falei da minha experiência e enalteci a Xuxa", disse ela em um trecho do desabafo.