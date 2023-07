Bárbara Borges curte viagem de férias ao lado de Iran Malfitano e dos filhos

A atriz Bárbara Borges postou algumas fotos curtindo as férias em Porto de Galinhas ao lado do namorado e dos filhos

A atriz Bárbara Borges está curtindo as férias em Porto de Galinhas, Pernambuco, e nesta segunda-feira, 24, ela surpreendeu os seguidores ao postar alguns cliques dos passeios que realizou ao lado dos filhos, Martin, de nove anos, e Theo, de seis, e do namorado, o ator Iran Malfitano.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, os ex-participantes do reality A Fazenda 14, da Record TV, surgem sorridentes ao lado dos meninos durante os passeio de buggy e jangada. O ator aparece nos registros sem camisa, de bermuda e boné, enquanto a loira estava usando uma saída estampada.

Ao compartilhar as imagens, Bárbara celebrou as férias. "Passeio de buggy, jangada, vento, coqueiros, mangue, cavalo-marinho, amor e alegria… FÉRIAS em Porto de Galinhas", disse a atriz na legenda da publicação.

Vale lembrar que Martin e Theo são frutos do casamento de Bárbara com Pedro Delfino. Iran também tem uma filha, Laura, de 11 anos, de seu relacionamento com Elaine Albano. O casal de atores assumiu o relacionamento em janeiro deste ano, após se aproximarem durante o reality da Record.

No começo do mês surgiram diversos boatos de que o relacionamento dos dois estava em crise, e a artista fez questão de afastar os rumores. "[...] Eu e Iran somos atores e temos nossas vidas conhecidas publicamente, ainda mais durante e pós A Fazenda 14, quando iniciamos nosso namoro. Nós somos apaixonados, estamos construindo nossa relação com muito amor e a amizade que sempre tivemos e é lógico que, como todo casal, enfrentamos desafios. Atire a primeira pedra qual casal nunca viveu seus dilemas e desafios?! É impressionante a quantidade de pessoas que são invejosas, pessoas falsas, sonsas, maldosas, que mandam mensagens em perfis fakes, que fazem de tudo para plantar a desavença entre nós e que esperam babando ávidos pelo fim do nosso relacionamento. 'Ah, mas vocês se expõem! Estão esperando o quê?', muitos dizem. Eu acho lamentável atacarem a felicidade de um casal usando essa narrativa como justificativa pra maldade das pessoas...", desabafou na ocasião.

Confira as fotos das férias:

Planos para aumentar a família

Em entrevista à CARAS, Bárbara e Iran falaram sobre a possibilidade de terem um filho juntos. "A verdade é que eu tinha tirado a ideia de ser mãe outra vez da cabeça. Ter filhos é fácil, criar é que é difícil. Não só pela questão financeira, mas é preciso ter tempo de qualidade para olhar seu filho crescer", refletiu a atriz.

"Por outro lado, eu e o Iran demoramos 20 anos para ficar juntos e agora estamos vivendo esse amor diferente, maduro, mesmo já sendo pais. Tenho me questionado. Hoje, temos a dúvida de como seria ter um filho nosso... mas a vontade maior é dele", confessou ela. "Por enquanto, deixamos essa decisão para o papai do céu. Eu amo criança", confessou o ator.