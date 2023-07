Bárbara Borges abre o jogo sobre Iran Malfitano: 'Dilemas e desafios'

Após rumores de término no namoro com Iran Malfitano, Bárbara Borges revela a verdade sobre o período que estão enfrentando no namoro

A atriz Bárbara Borges e o ator Iran Malfitano foram alvos de rumores de que teriam terminado namoro nesta semana. Porém, ela decidiu se pronunciar para abrir o jogo sobre qual é a fase que estão vivendo no relacionamento.

A artista contou que eles seguem juntos, mas confessa que enfrentam desafios como qualquer casal. Inclusive, ela alfinetou as pessoas que tentam criticar a relação deles. “A quem interessar: A vida é uma montanha-russa de emoções, uma caixinha de surpresas de situações, e que nos ensina tanto. Eu e Iran somos atores e temos nossas vidas conhecidas publicamente, ainda mais durante e pós A Fazenda 14, quando iniciamos nosso namoro. Nós somos apaixonados, estamos construindo nossa relação com muito amor e a amizade que sempre tivemos e é lógico que, como todo casal, enfrentamos desafios. Atire a primeira pedra qual casal nunca viveu seus dilemas e desafios?!”, disse ela.

Logo depois, ela detonou quem tem inveja do namoro deles. “É impressionante a quantidade de pessoas que são invejosas, pessoas falsas, sonsas, maldosas, que mandam mensagens em perfis fakes, que fazem de tudo para plantar a desavença entre nós e que esperam babando ávidos pelo fim do nosso relacionamento. 'Ah, mas vocês se expõem! Estão esperando o quê?', muitos dizem. Eu acho lamentável atacarem a felicidade de um casal usando essa narrativa como justificativa pra maldade das pessoas. O que vem acontecendo e que culminou no dia de ontem foi muito válido para enxergar bem que essas pessoas estão mais perto do que imaginávamos”, afirmou.

Por fim, a atriz garantiu que eles se amam e estão juntos. “Mas sinto informar que vão gastar energia, apodrecer por dentro, mas não vão conseguir. Ao mesmo tempo agradeço imensamente a todas as pessoas que nos mandaram mensagens carinhosas e de motivação. Amo vocês. E a gente se ama. Que Deus nos proteja da maldade alheia”, comentou.

Bárbara Borges e Iran Malfitano falam sobre o amor deles

Em entrevista na Revista CARAS, Bárbara Borges e Iran Malfitano falaram sobre a história de amor deles, que se reencontraram no confinamento de A Fazenda e engataram o romance. "O reencontro mostrou que sempre tivemos carinho um pelo outro. Ficamos anos sem ter contato e a alegria de quando nos vimos pela primeira vez foi muito marcante e forte! Confesso que, em alguns momentos, eu ficava mexida com o Iran... Sentia algo além de amizade, mas estava muito focada no jogo", disse ela, e completou: "O programa precisou acabar para nos darmos conta da falta que sentíamos um do outro e perceber que nossa relação, realmente, ia muito além da amizade. Nós dois já estávamos completamente apaixonados".

Por sua vez, Iran definiu o romance deles: "Estamos mais maduros, conscientes do que queremos. Acho que isso traz tranquilidade e leveza ao relacionamento. A maturidade faz com que enxerguemos determinadas coisas que só a experiência do tempo nos traz. Nosso relacionamento é sólido, bem estruturado, baseado na amizade. Nossa conexão é espiritual, de outras vidas. Somos muito parecidos em diversas coisas, temos reações parecidas em diversos momentos. A atração é da carne, mas a conexão é da alma, e as nossas almas se reencontraram.".