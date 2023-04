A paixão leve e madura de Bárbara Borges e Iran Malfitano

Juntos após A Fazenda 14, Bárbara Borges e Iran Malfitano exaltam conexão de alma e futuro a dois

Uma conexão de outras vidas. É assim que Iran Malfitano (41) define a relação com Bárbara Borges (44). Passados 20 anos desde que se viram pela primeira vez, os atores se reencontraram ao participar da 14ª edição de A Fazenda, da RecordTV, no ano passado. Mais maduros e dispostos a novas experiências, engataram um romance logo após o fim do reality e, agora, fortalecem a parceria e os planos para o futuro a dois. “A atração é da carne, mas a conexão é da alma, e as nossas almas se reencontraram”, aponta o ator. Campeã da atração, Bárbara se orgulha por ter saído vitoriosa no jogo e no amor. “A vida mudou. A Fazenda nos marcou tanto profissionalmente quanto internamente. Foi uma experiência única”, ressalta a atriz.

– Vocês se conheceram nas gravações de Malhação, na Globo, em 2002. Já rolava algum interesse amoroso?

Iran – Nós quase não contracenamos na novela. E, na época, nós estávamos em outros relacionamentos, então, não houve interesse de nenhuma parte naquele momento.

– Quando se reencontraram em A Fazenda, imaginavam que algo poderia acontecer entre vocês após tanto tempo?

Bárbara – O reencontro mostrou que sempre tivemos carinho um pelo outro. Ficamos anos sem ter contato e a alegria de quando nos vimos pela primeira vez foi muito marcante e forte! Confesso que, em alguns momentos, eu ficava mexida com o Iran... Sentia algo além de amizade, mas estava muito focada no jogo.

– Passada a emoção, o que pensam sobre esse reencontro?

Bárbara – O que tem que ser, tem muita força (risos)! Iran – Acreditamos que já estava escrito no livro da vida que ficaríamos juntos. Hoje, não vemos nossa vida longe um do outro.

– A torcida do público sempre foi forte. Quando perceberam que estavam apaixonados?

Iran – Não fazíamos ideia da torcida do público! Lá dentro, tínhamos a torcida dos nossos amigos, que sempre colocaram ‘pilha’. Só que nós desconversávamos e ríamos com tudo isso, afinal, nós estávamos focados no jogo.

Bárbara – O programa precisou acabar para nos darmos conta da falta que sentíamos um do outro e perceber que nossa relação, realmente, ia muito além da amizade. Nós dois já estávamos completamente apaixonados.

– Como se sentem com toda a exposição do relacionamento?

Bárbara – Recebemos muito carinho e isso é algo incrível! Seria impossível não ter essa exposição, porque, além de todo mundo ter visto nossa sintonia crescendo conforme o jogo evoluía, somos atores há bastante tempo. A exposição não atrapalha, lidamos bem com isso.

– A paixão era mútua, mas de quem foi o primeiro passo?

Bárbara – Acho que foi dos dois (risos)! Uma semana após o fim do programa, fomos jantar na casa do Shay. Tivemos um empurrãozinho dele... Dali em diante não nos desgrudamos mais.

– A maturidade e as experiências anteriores mudaram a forma de enxergar o namoro?

Iran – Isso fez e faz toda a diferença! Estamos mais maduros, conscientes do que queremos. Acho que isso traz tranquilidade e leveza ao relacionamento.

– Como a maturidade tem sido importante nesse período?

Iran – A maturidade faz com que enxerguemos determinadas coisas que só a experiência do tempo nos traz. Nosso relacionamento é sólido, bem estruturado, baseado na amizade.

– Bárbara, você enfrentou o término de um relacionamento de oito anos. Teve receio de se permitir viver um novo amor?

Bárbara – Não! Sempre gostei de compartilhar a vida a dois. Desejava um amor exatamente como o que estou vivendo com o Iran.

– Conseguem explicar a conexão de vocês?

Iran – Nossa conexão é espiritual, de outras vidas. Somos muito parecidos em diversas coisas, temos reações parecidas em diversos momentos. A atração é da carne, mas a conexão é da alma, e as nossas almas se reencontraram.

– Bárbara, como os seus filhos, o Martin e o Theo reagiram ao novo namoro?

Bárbara – Eles adoram o Iran! Brincam juntos e é sempre uma alegria quando estamos reunidos.

– Iran, e a Laura, sua filha? Como tem sido a relação dela com a Bárbara?

Iran – É maravilhosa! Laura se deu bem tanto com a Bárbara quanto com o Martin e o Theo.

– Apesar de ainda não morarem juntos, já pensam em oficializar a união de alguma forma no futuro?

Iran – Nós estamos vivendo um dia após o outro. Temos nossos filhos e carreiras para administrar e não queremos apressar nada... mas, claro, é tanto amor que pensamos nisso, sim.

– Em relação à vida profissional, vocês têm vontade de fazer algum trabalho juntos?

Bárbara – Se tudo der certo, sim! Mas ainda não podemos adiantar muito sobre isso... quem sabe em breve (risos)?

