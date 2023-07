Crise? Iran Malfitano e Babi Borges trocam alfinetadas em público: "Em paz"

Iran Malfitano e Babi Borges trocam alfinetadas; casal teria se separado

Namorando desde o fim do reality A Fazenda, os atores Iran Malfitano e Bárbara Borges estariam enfrentando uma crise grave no relacionamento. Fãs notaram que os dois estão se comunicando de maneira cifrada nas redes sociais.

Só que agora, novas informações dão conta de que a crise é mesmo delicada. De acordo com a colunista Mariana Morais, do 'Em Off', os dois não querem sequer falar sobre o assunto - pelo menos não até tomarem uma decisão final.

Em publicações, ambos se pronunciaram sem citar nomes. Bárbara Borges deixou uma mensagem curiosa.“Depois de tomar uma grande decisão, uma pessoa me perguntou: Você está feliz? Respondi: 'Feliz não, em paz, sim'. Na vida eu aprendi que nem sempre vou estar feliz, agora estar em paz é minha grande necessidade”.

Depois, foi a vez de Iran Malfitano se pronunciar e mandou uma suposta indireta para Babi Borges insinuando que ela errou em suas decisões. “Toma conselhos com vinho, mas toma decisões com água”, sugeriu. O galã ainda publicou uma segunda mensagem horas depois. “Ser feliz não significa que você não terá problemas. Significa que os problemas não terão você... Tudo é temporário… Emoções, pensamentos, pessoas e situações. Não fique tão apegado, apenas deixe fluir”.

Veja:

CASAL ESTEVE NO CARAS INVERNO

Com pouco mais de seis meses de namoro com Iran Malfitano (41), a atriz Bárbara Borges (44) assumiu que sente muito ciúmes do companheiro. Em participação no especial CARAS Inverno, a atriz refletiu sobre o assunto e garantiu que não é um sentimento que ela gosta.