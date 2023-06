Bárbara Borges assume ciúmes de Iran Malfitano e revela ligação espiritual

Durante o especial CARAS Inverno, Bárbara Borges falou sobre o significado do romance com Iran Malfitano após 20 anos de amizade

Com pouco mais de seis meses de namoro com Iran Malfitano (41), a atriz Bárbara Borges (44) assumiu que sente muito ciúmes do companheiro. Em participação no especial CARAS Inverno, a atriz refletiu sobre o assunto e garantiu que não é um sentimento que ela gosta.

" A gente não é ciumento, mas o ciúmes faz parte, não tem como fugir. Não acho que tem que ter 'um pouquinho', eu odeio sentir ciúmes. Acho ruim, mas faz parte do aprendizado da vida ", afirmou a vencedora de A Fazenda 14.

Apaixonadíssima, Babi não nega que está vivendo um momento especial em sua vida ao lado do amado. A artista disse que o namoro com Iran tem sido marcado por reflexões, além de importante para reafirmar os objetivos pessoais que ela quer seguir. "Já aprendi muita coisa sobre mim através do nosso relacionamento, através dele. Aprendo com ele", disse.

" Eu gosto de pensar que a vida é expansão e que todo mundo que eu me relaciono, são pessoas importantes que vão me fazer chegar nessa expansão, que para mim é tão necessária . E o nosso relacionamento tem sido isso para mim, porque senão não faz o menor sentido estar junto", declarou.

" Estar junto só por estar junto? Tem uma coisa muito maior, que até vai além da matéria, é coisa espiritual, é coisa que não se explica, que você sente ", disse ela, que reencontrou Iran 20 anos depois dos dois participarem da mesma temporada de Malhação.

Em tempo, Babi e Iran já estão pensando em dar novos passos no relacionamento. Segundo a ex-paquita, os dois estão estudando a possibilidade de aumentar a família. " Abriu uma janela e brotou uma dúvida: 'Como seria ter um filho nosso'. Brotou muito mais do Iran, que tem muito mais vontade e eu comecei a me questionar, comecei a pensar aqui dentro . Gosto muito de ser mãe, mas a maternidade já me engoliu muito", declarou Bárbara.