Bárbara Borges revela desejo de ter filho com Iran Malfitano: "Uma dúvida"

Bárbara Borges (44) e Iran Malfitano (41) estão vivendo uma eterna lua de mel desde que decidiram iniciar o namoro. Juntos desde o final de A Fazenda 14, a qual foram finalistas, os dois confessaram que já estão pensando em dar mais um passo na relação. "Uma dúvida", contou.

Durante o especial CARAS INVERNO, o casal abriu o coração e falou sobre o desejo de terem filhos. Maduros e conscientes dos desafios que podem surgir com a chegada de um bebê, eles confessaram que estão analisando.

"Eu já falei e as pessoas sabem, eu antes tinha tirado da minha cabeça qualquer possibilidade de ter filho de novo. Mas a gente sabe, que quando você vive a maternidade, 'ter filho é muito fácil', porque não é só questão de grana, que é muito importante também", disse a famosa, que já é mãe de duas crianças.

A artista completou dizendo que a maternidade ainda é uma dúvida para ela, mas para Iran já é uma certeza. Pai de uma garotinha, o ator tem deixado claro que gostaria de ter mais um herdeiro.

" Abriu uma janela e brotou uma dúvida: 'Como seria ter um filho nosso'. Brotou muito mais do Iran, que tem muito mais vontade e eu comecei a me questionar, comecei a pensar aqui dentro . Gosto muito de ser mãe, mas a maternidade já me engoliu muito", declarou Bárbara.

A ex-Fazenda ainda comentou que gostaria de ter mais tempo para investir em sua carreira, que sempre foi uma prioridade em sua vida. No entanto, o lado materno e família de Babi é algo que tem feito ela repensar em suas escolhas. " É difícil para a mulher que tem carreira, que tem sua profissão conciliar e dar conta dos dois . Por isso eu tinha fechado. Mas eu gosto de maternar, de educar, estar junto dos meus filhos. Ele foi abrindo uma vontade em mim, sou romântica, da família, gosto de viver o amor", confessou.