Bárbara Borges e Iran Malfitano rebatem rumores de crise: 'Rimos da situação'

Na temporada de CARAS Inverno, Bárbara Borges e Iran Malfitano celebram a leveza da vida a dois: 'Eu e o Iran estamos praticamente casados'

Não há nada melhor para aquecer uma temporada de inverno do que a presença de um casal apaixonado. Completando seis meses de namoro, os atores Iran Malfitano (41) e Bárbara Borges (44) celebraram a data junto de CARAS, no Hotel Ort, em Campos do Jordão. “Que delícia aqui! O Hotel é maravilhoso, o clima daqui. Não teria como ser mais perfeito”, diz o ator. “Para nós, tudo é motivo para comemoração. Estamos curtindo muito tudo o que a vida está proporcionando para a gente, aproveitando cada segundo que estamos vivendo juntos”, diz a atriz. O fã-clube do casal, que forma uma das maiores torcidas da 14ª edição de A Fazenda, celebrou o amor do par durante a estadia nas montanhas e providenciou um café da manhã-surpresa para lá de especial para a dupla. “Nossos fãs são incríveis e eles sempre nos surpreendem”, entrega ela. “O presente foi sensacional e inesperado”, define Iran.

Passada a emoção e o ritmo agitado por conta das demandas profissionais que surgiram após o reality da RecordTV, Bárbara vê com naturalidade o desenrolar do romance. Ela e Iran se encontraram pela primeira vez em 2002, durante as gravações de Malhação, mas sem nenhum tipo de interesse amoroso. Passados 20 anos, o reencontro deu chance para que o amor pudesse florescer. “Tenho certeza de que as pessoas que assistiram entenderam o que estava rolando entre a gente antes mesmo que nós dois soubessemos sobre”, conta ela, aos risos. “Sempre teve muito carinho entre a gente. Nos encontramos em diversas fases da vida, nas quais isso não aconteceria. Quando nos revimos, também não demos muita vazão por conta do jogo em si. Mas era como se a gente já estivesse junto, só não soubesse ainda”, emenda ele. Durante a exibição do programa, aliás, o par chegou a ser apontado como um casal, mas só se envolveu, de fato, ao final do confinamento. Para eles, a maturidade foi um dos pilares que contribuíram para o interesse amoroso entre a dupla. “Ambos temos mais de 40 anos. Estávamos solteiros, livres... Nada nos impedia de ter algo ali. Mas fomos aliados, amigos, conhecemos nossas limitações dentro do jogo. O interesse de homem e mulher acabou ficando meio camuflado”, relembra o ator.

Vitoriosa no jogo e no amor, a atriz, que foi casada anteriormente, carrega grandes aprendizados fundamentais para esta relação. “Eu passei a entender que a parceria e o companheirismo são as partes mais importantes de um relacionamento. Claro, a atração sexual, a química e todo o restante também é valioso, mas nada se compara ao alicerce que uma boa amizade traz”, define ela. “Fui me apaixonando

pelo Iran de uma forma que não conseguia entender. Hoje, passado esse tempo todo, eu percebo que as atitudes, o cuidado dele, o respeito... Tudo isso me atraiu e mexeu comigo”, declara.

Embora desde o início tenham o romance exposto ao público, os atores mantêm a rotina a dois sem muitas preocupações acerca dos outros. Recentemente, inclusive, enfrentaram com muito humor os rumores de que estariam passando por uma crise. “Rimos da situação. Cada um escreve ou posta o que quiser, não vivemos de indiretas. A gente está muito junto, quase casado! E vale dizer que também morando praticamente junto, em Copacabana. Desde que eu saí da Fazenda, vou em minha casa para pegar uma muda de roupa, mas estou praticamente morando na casa da Babi”, diz Iran.

Questionados sobre as cobranças acerca do relacionamento, os atores buscam seguir com leveza e sem pressa. “Nós estamos vivendo um dia após o outro. Temos nossos filhos e carreiras para administrar e não queremos apressar nada. Mas, claro, é tanto amor, que pensamos em casamento e família, sim”, entrega o ator, que é pai de Laura (11), fruto de um relacionamento anterior. “Desde que a gente saiu do reality, existem cobranças e as pessoas ficam muito ansiosas sempre. Acho que o mundo está muito acelerado, está todo mundo sempre assim. Bastou dar um beijo e já está namorando. É começar a namorar e vem: ‘vai casar quando?’. É casar e vai para o ‘quando vai ter filho?’. Tudo isso em seis meses! Eu e o Iran estamos praticamente casados, ficamos juntos o tempo inteiro”, completa a atriz, aos risos.

Por enquanto, ainda não existem planos para, de fato, oficializarem a união, mas Bárbara e Iran não descartam, por exemplo, a possibilidade de ter um filho juntos. “A verdade é que eu tinha tirado a ideia de ser mãe outra vez da cabeça. Ter filhos é fácil, criar é que é difícil. Não só pela questão financeira, mas é preciso ter tempo de qualidade para olhar seu filho crescer”, reflete a atriz, que já é mãe de Martin (8) e Theo (6). “Por outro lado, eu e o Iran demoramos 20 anos para ficar juntos e agora estamos vivendo esse amor diferente, maduro, mesmo já sendo pais. Tenho me questionado. Hoje, temos a dúvida de como seria ter um filho nosso... mas a vontade maior é dele”, completa, aos risos. “Por enquanto, deixamos essa decisão para o papai do céu. Eu amo criança”, emenda Iran, que recebe os elogios da parceira. “Ele é um paizão! A relação dele com a Laura é muito bonita. Isso porque só vejo o agora, mas já ouvi muito sobre o Iran no início da vida com ela. Também vejo como ele cuida dos meus filhos e isso me faz sentir ainda mais apaixonada”, diz Bárbara.

Para além das realizações na vida a dois, o casal também compartilha uma vontade profissional em comum: voltar aos palcos. “Temos muita vontade de ir para o teatro, fazer uma peça juntos. Estamos buscando um texto legal, com uma boa oportunidade. Torcemos para que seja breve. Queremos voltar para os palcos e voltar a rodar o País levando cultura para muita gente por aí”, adianta Iran.

FOTOS: PAULO SANTOS