Bárbara Borges chora ao desmentir polêmica: 'Eu não estou defendendo ninguém'

Após ter seu nome envolvido em polêmica com Xuxa e Marlene Mattos, Bárbara Borges desabafa em live: 'Eu estou muito chateada'

A atriz Bárbara Borges abriu uma live nas redes sociais neste sábado, 29, para desmentir os rumores envolvendo o nome dela em uma situação com Xuxa Meneghel e Marlene Mattos. Após dar uma entrevista sobre seu tempo de Paquita, ela foi alvo de comentários na internet de que estaria defendendo Marlene. Agora, ela veio à público para dizer que não defendeu ninguém, que ama Xuxa e tem orgulho do seu trabalho como Paquita.

Durante a live, a artista chorou ao abrir o seu coração e expor como está se sentindo ao se ver em uma polêmica. "Como eu estou chateada, como eu estou triste de ver o meu nome no meio de tantas matérias maldosas e no meio de uma polêmica completamente infundada, sem o menor cabimento. Como a gente sabe que está muito no momento o documentário da Xuxa, está sendo super falado e toda essa polêmica envolta do documentário. E o meu nome está envolvido de uma forma que eu considero negativa porque vem de uma mentira. Vem de uma matéria maldosa e irresponsável", disse ela.

E explicou o que aconteceu: "Para começar, eu dei uma entrevista para a Fábia Oliveira falando, respondendo as perguntas. Primeiro sobre o documentário, eu volto a dizer que só assisti ao primeiro episódio na pré-estreia, não assisti aos outros. Enalteci, como eu sempre enalteci a Xuxa, que é a minha ídola da vida toda. Quem me acompanha sabe do carinho, sabe que a minha vida sempre foi atrelada ao orgulho que eu tenho, do meu início e da minha história com a Xuxa. Eu falei sobre a minha relação com a Xuxa, de admiração, da minha infância com ela, falei sobre a minha relação com a Marlene na minha época de Paquita. Tudo o que eu falei sobre em relação a minha experiência na época de Paquita. A minha entrevista para a Fábia Oliveira foi falando sobre a minha época de Paquita, o que eu vi do documentário, falei que eu realmente não tenho mágoa da Marlene, dos esporros e as coisas que eu vivi. E, no dia da pre-estreia, eu já disse que eu entendo completamente a dor da Xuxa, entendo a das Paquitas que viveram e têm traumas que eu não tive. E eu respeito".

Então, ela contou que nunca vai criticar a dor de ninguém. "Eu jamais vou contestar ou falar qualquer coisa para defender ou tirar a voz dessas pessoas que têm as dores. Eu falei da minha experiência e respondi sobre a minha experiência. Mas, a partir daí, uma pessoa muito maldosa tirou apenas o que eu respondi da minha época de Paquita, do que eu falei que eu conheci o coração da Marlene naquela época, essa é a minha experiência. Tiraram só essa parte e falaram que eu estava defendendo a Marlene. Gente, eu não estou defendendo ninguém", declarou.

Logo depois, a artista contou que respeita Xuxa e Marlene e que não se considera amiga delas. "Eu sei o meu lugar nessa história, eu sei o meu lugar tanto em relação a Xuxa, quanto em relação a Marlene. Eu não tenho amizade, nunca tive, agora o carinho delas, o respeito, eu sempre tive. Um carinho. Eu tenho o whatsapp de uma e da outra, mando mensagens de vez em quando dá uma vontade, em coisas específicas. Agora a amizade eu nunca tive. E eu também entendo", afirmou.

Bárbara Borges ainda explicou a polêmica de que Xuxa teria parado de segui-la no Instagram. Ela contou que Xuxa não a segue há bastante tempo. "O que está sendo falado é que a Xuxa parou de me seguir depois que eu defendi a Marlene. Em primeiro lugar, a Xuxa não deixou de me seguir agora. A Xuxa deixou de me seguir já tem um bom tempo. Na verdade, a Xuxa começou a me seguir quando eu estava na Fazenda. Ela não segue todas as Paquitas, e isso é compreendido por todas. Eu sei que ela passou a me seguir enquanto na Fazenda. E eu acho que logo depois, ela deixou de me seguir. Porque eu já tinha visto isso antes. Não foi agora que ela deixou de me seguir, e ela não segue outras Paquitas também. Ela segue quem ela é amiga mesmo e tudo bem! Isso nunca foi um problema. Eu nunca tive problema com isso. E eu amo a Xuxa do jeito que for", afirmou.

Por fim, ela desabafou: "Eu só não quero meu nome no meio de confusão e de mentiras, intrigas, que não tem absolutamente nada a ver com o que eu sinto, com quem eu sou. Obrigada por todas vocês que estão aqui, estão me ouvindo. Eu estou muito chateada de ter que fazer isso. Não sei se eu consegui falar tudo o que eu queria. O que eu queria deixar bem claro de que eu dei uma entrevista. Em nenhum momento eu defendi, eu falei da minha experiência e enalteci a Xuxa".

Assista ao vídeo de Bárbara Borges: