Xuxa toma atitude após declaração de Bárbara Borges em defesa de Marlene Mattos

Apresentadora Xuxa Meneghel decide se afastar de Bárbara Borges após a ex-paquita defender Marlene Mattos

Parece que a relação da apresentadora Xuxa Meneghel com uma de suas ex-paquitas, Bárbara Borges, ficou estremecida após a atriz sair em defesa de Marlene Mattos.

A apresentadora parou de seguir a campeã do reality A Fazenda14 nas redes sociais logo após ela ter elogiado a empresária em uma entrevista recentemente. Vale lembrar que Xuxa e Marlene deixaram de se falar há 25 anos por conta de desentendimentos profissionais.

Segundo fontes do colunista Gabriel Perline, do IG Gente, a loira optou por deixar de seguir Bárbara, que trabalhou com ela no Xou da Xuxa, por conta das falas da antiga colega de trabalho. A atriz ainda segue a apresentadora.

À jornalista Fábia Oliveira, Bárbara Borges elogiou Marlene Mattos. "Eu tenho muita gratidão pela Marlene. Aprendi, cresci muito profissionalmente e artisticamente. Consegui também conhecer um outro lado dela porque, até então, a gente sempre esperava os esporros, as brigas, as exigências… Mas eu também conheci um lado coração dela. E tive vários momentos em que eu tive ajuda dela, então, eu só realmente guardo gratidão por tudo o que eu vivi", disse.

Convidada do programa Conversa com Bial, exibido na noite de sexta-feira, 28, na Globo, Sasha comentou sobre os abusos sofridos pela mãe. Questionada sobre o que achava da decisão da apresentadora em expor os traumas, ela respondeu: "Tivemos muitas conversas sobre esse assunto, no geral. Acho muito importante ela expor a própria história. Queria até aproveitar para falar com vocês: escutem seus filhos. Fiquem de olho. É mais comum do que imaginamos", declarou.

Xuxa cita Adriane Galisteu ao falar da relação com Ayrton Senna

O documentário de Xuxa Meneghel está dando o que falar. No terceiro episódio da série do Globoplay Xuxa, O Documentário, que saiu na quinta-feira, 27, a apresentadora recordou seu relacionamento com Ayrton Senna (1960 - 1994).

Xuxa causou polêmica nas redes sociais ao citar Adriane Galisteu. Galisteu e o piloto de Fórmula 1 engataram romance quase dois anos após o fim do relacionamento dele com a mãe de Sasha. "Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele realmente ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer", contou durante a produção.

Internautas não gostaram da fala de Xuxa e também criticaram como a família de Senna lida com o relacionamento dele com Galisteu, além do fato de terem afirmado no documentário que Xuxa foi o amor da vida do piloto, já que quando ele faleceu tragicamente em 1994, estava com Adriane.