Sasha Meneghel fala sobre assédios que Xuxa sofreu: ''Tem que ser falado e discutido''

Em papo com Pedro Bial, modelo e estilista Sasha enaltece a coragem da mãe, Xuxa Meneghel, ao expor os assédios que sofreu

A filha de Xuxa Meneghel, Sasha foi a convidada do Conversa com Bial exibido na noite de sexta-feira, 28, na TV Globo, ao lado do marido, João Figueiredo. No programa comandado por Pedro Bial, a estilista falou sobre a vida pessoal e da mãe.

A modelo, que nasceu e cresceu diante dos holofotes, teve que aprender a lidar com a exposição ainda muito nova. Durante o papo, Sasha também comentou sobre os abusos sofridos pela Rainha dos Baixinhos.

Questionada sobre o que achava da decisão da apresentadora em expor os traumas, ela respondeu: "Tivemos muitas conversas sobre esse assunto, no geral. Acho muito importante ela expor a própria história. Queria até aproveitar para falar com vocês: escutem seus filhos. Fiquem de olho. É mais comum do que imaginamos", declarou ao fazer alerta.

"Ela sentiu vontade de falar pelas conversas que tivermos. Tenho certeza que isso ajudou muita gente a simplesmente não se sentir sozinho: 'Se a Xuxa passou por isso, eu também passei. Não estou sozinha nessa'. Acho muito forte e, infelizmente, necessário ainda nos dias de hoje. É algo que tem que ser muito falado e discutido em casa. Ela ter a coragem de se expor dessa forma é lindo demais", disse ainda Sasha, que comentou durante o programa sobre lançamento de sua própria grife.

Sasha faz aniversário e ganha homenagens de Xuxa, Luciano Szafir e do marido

Sasha completou mais um ano de vida na sexta-feira, 28, e recebeu homenagens já no início da madrugada dos pais, Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, e do marido, o cantor João Figueiredo!

Com um vídeo reunindo registros desde a descoberta da gravidez da primeira herdeira, a apresentadora declarou todo seu amor pela modelo e, mais uma vez, não escondeu a vontade de ser avó.

"Meu orgulho, Amor de todas as minhas vidas. Você me faz a pessoa mais feliz cada vez que você sorri… Sua alegria é meu maior presente! E hoje eu queria te presentear com algo, mas nunca será digno de tanta gentileza, carinho e beleza que possui. Você é simplesmente linda por dentro e por fora… o que peço é que Deus te dê saúde e muitos momentos lindos ao lado do @joaofigueiredof. Te amo imensamente meu BB @sashameneghel. Feliz aniversário!", disse Xuxa em seu Instagram.