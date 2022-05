Após o divórcio, Wanessa Camargo muda o visual e surge com os fios mais claros

A cantora Wanessa Camargo, que se separou recentemente, passou por uma transformação e ficou loira

Wanessa Camargo (39) passou por uma transformação radical nesta quinta-feira, 26.

A cantora, que se separou recentemente de Marcus Buaiz (42), decidiu mudar o visual e surgiu nas redes sociais com os fios mais claros.

Ao compartilhar as fotos do novo cabelo, Wanessa contou que amou o resultado. "Apaixonada pelo meu novo visual pelas mãos do meu incrível @dougllas! Agora sim tô me sentindo muito shine it on", escreveu a artista na legenda.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a transformação da artista. "Meu Deus, perfeita", disse uma internauta. "Diva. Adorei", falou outra. "Gente, como ficou linda", afirmou uma seguidora. "Ficou ainda mais linda", comentou uma fã.

Inicio da carreira

Wanessa Camargo relembrou um clique do início de sua carreira e encantou os fãs com a lembrança especial. Nesta quinta-feira, 26, a cantora entrou no clima de tbt e resgatou uma foto de quando começou a cantar para o seu público.

Mais jovem, a artista apareceu sorridente no registro e mostrou que não mudou quase nada apesar do tempo. "O #tbt de hoje é lá do início, onde tudo começou, há mais de 20 anos. Quem lembra dessa época?", perguntou ela.

Confira o novo visual da cantora: