Wanessa Camargo relembra foto do início da carreira: ''Há mais de 20 anos''

Túnel do tempo!

Cantora Wanessa Camargo relembrou clique de quando começou a carreira e encantou os fãs com lembrança

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 12h33

A cantora Wanessa Camargo (39) relembrou um clique do início de sua carreira e encantou os fãs com a lembrança especial.

Nesta quinta-feira, 26, a artista entrou no clima de tbt e resgatou uma foto de quando começou a cantar para o seu público.

Mais jovem, Wanessa Camargo apareceu sorridente no registro e mostrou que não mudou quase nada apesar do tempo. "O #tbt de hoje é lá do início, onde tudo começou, há mais de 20 anos. Quem lembra dessa época?", perguntou aos fãs.

Não demorou para os seguidores responderem a famosa. "Maravilhosa", admiraram vários. "Tempo bom", disseram outros nostálgicos.

Nos últimos dias, Wanessa Camargo lançou seu novo projeto com o pai após ter sido alvo de polêmicas envolvendo sua separação com Marcus Buaiz.

Wanessa Camargo relembra foto do início da carreira; veja: