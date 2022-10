Após fim do namoro, Sheila Mello surge arrasadora na rede social: ''Espetáculo''

Toda produzida, Sheila Mello deu show de beleza em fotos após anunciar fim de seu namoro com tenista

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 10h30

A ex-dançarina do É o Tchan Sheila Mello (44) começou a semana nesta segunda-feira, 31, com muita beleza. Isso porque, a loira compartilhou fotos toda arrumada em sua rede social.

Após anunciar o fim de seu relacionamento com o tenista João Souza (34), conhecido como Feijão, a famosa publicou cliques toda produzia e chamou a atenção.

De maquiagem e cabelos feitos, Sheila Mello surgiu deslumbrante usando um look branco e fazendo carão. "Passando para lhes desejar uma ótima semana!", desejou a dançarina.

Não demorou para os comentários da publicação ficarem cheios de elogios para a artista. "Espetáculo", admiraram a beleza da loira. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Sheilla Mello arrancou mais elogios ao surgir usando um vestido recortado e ostentando seu corpaço treinado na peça com aberturas.

Veja as fotos de Sheila Mello produzida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Sheila Mello anuncia fim do namoro com tenista

A dançarina Sheila Mello está solteira novamente. Nesta segunda-feira, 31, ela revelou que terminou o namoro com o tenista João Souza, conhecido como Feijão. Ela não contou o motivo do término, mas contou que precisou de alguns dias longe das redes sociais para cuidar de si mesma.

“Bom dia! Fiquei quietinha esses dias cuidando de mim, do meu coração. Meu namoro acabou! Todo relacionamento carrega um aprendizado valioso, e assim será, ficarei com o bom da experiência”, disse ela em um post nos stories do Instagram

