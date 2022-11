Aos 63 anos, Gretchen exibe barriga desenhada em look com cropped e choca: ''Parece uma garotinha''

Cantora Gretchen esbanjou corpaço em look curtinho e chamou a atenção dos internautas com curvas deslumbrantes

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 08h28

A cantora Gretchen (63) mostrou seu corpaço após as últimas plásticas feitas na companhia do marido, o saxofonista Esdras de Souza, neste domingo, 20, ao publicar fotos do look usado em seu último show.

Nos registros publicados pela Rainha do Rebolado, ela apareceu ostentando seu corpaço em um conjuntinho azul e impressionou com suas curvas bem sequinhas.

De barriga de fora ao vestir um cropped, a artista provou que está com a barriga torneada e logo arrancou elogios de seus seguidores.

"Parece uma garotinha tá linda... e esse corpo", observaram os fãs ao vê-la usando a roupa descolada. "Tá com corpão hein", falaram outros sobre a famosa.

Ainda recentemente, Gretchen chocou ao mostrar como era durante a juventude. No registro resgatado, ela apareceu com a aparência antes das plásticas que fez nos últimos anos.

Gretchen ostenta corpaço em look com cropped; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.

