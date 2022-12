Aos 59 anos, Claudia Ohana impressiona com corpão em dia de praia no Rio

Atriz Claudia Ohana, que volta às telinhas em nova novela da Globo, é fotografada jogando frescobol com amigo em praia no Rio de Janeiro

A atriz Claudia Ohana (59) aproveitou a manhã desta quinta-feira, 01, de calor no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado!

Na praia de Ipanema, na zona sul da capital carioca, a artista curtiu o dia de sol na companhia de um amigo. Usando um biquíni vermelho de lacinho, ela mostrou o corpão aos 59 anos de idade.

Claudia também foi clicada se divertindo ao jogar frescobol na areia com shorts jeans, regata e uma viseira para proteger o rosto do sol.

Vale ressaltar que Claudia Ohana estará de volta às novelas na Globo. Após a novela Verão 90, de 2019, a atriz viverá a personagem Dora, na nova novela das sete, Vai na Fé. Na trama, ela será mãe de Carolina Dieckmann (44).

Confira as fotos de Claudia Ohana de biquíni em praia do Rio:

Fotos: JC Pereira/AgNews

De frente e costas, Claudia Ohana exibe corpão

A atriz Claudia Ohana deu um show de beleza e boa forma em sua rede social recentemente. Iniciando a semana aproveitando uma folga, a famosa roubou a cena ao compartilhar fotos curtindo uma piscina.

Nos registros feitos em vários ângulos no local, a famosa chocou ao exibir suas curvas esculturais em um biquíni estiloso. Prestes a completar 60 anos, ela provou novamente que está com tudo em cima. "Segunda com gosto de sábado. Bom feriado", disse Claudia Ohana.

