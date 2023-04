Aos 53 anos, Luciana Gimenez impressiona ao exibir barriga negativa: "Corpo perfeito"

A apresentadora Luciana Gimenez ganhou elogios dos seguidores ao exibir o corpo sarado das redes sociais

Luciana Gimenez (53) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 3, ao compartilhar alguns cliques exibindo toda sua beleza e boa forma.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a apresentadora surgiu usando a parte de cima do biquíni, com amarrações na cintura, e uma calça de cintura baixa. O look escolhido pela artista deixa em destaque sua barriga negativa. "A segunda-feira está diferente", disse ela na legenda da publicação.

Os seguidores exaltaram a beleza de Gimenez nos comentários. "Que linda", disse uma fã. "Deusa demais", escreveu outra. "Corpo perfeito! Parabéns Lu", falou uma seguidora. "Mulher mais bonita do Brasil", falou mais uma.

Confira as fotos de Luciana Gimenez:

Foto com o filho mais velho

Nesta última sexta-feira, 31, Luciana Gimenez causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram uma foto com o filho. Ela posou para uma foto abraçada com o filho mais velho, Lucas Jagger, fruto do seu relacionamento com o cantor britânico Mick Jagger.

Luciana surgiu toda elegante com uma peça única toda preta nos bastidores do programa Superpop, do qual é a comandante. Já o menino surgiu com uma camiseta da banda Rolling Stones, da qual o pai é vocalista, por cima de uma camiseta de mangas cumpridas vermelha com listras pretas. "Meu amor", se derreteu.

