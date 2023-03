Luciana Gimenez surpreende ao compartilhar foto ao lado do filho mais velho

A apresentadora Luciana Gimenez encantou seguidores nas redes sociais ao posar ao lado do filho mais velho, Lucas Jagger

Nesta sexta-feira, 31, Luciana Gimenez causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram uma foto com o filho.

A apresentadora posou para uma foto abraçada com o filho mais velho, Lucas Jagger, fruto do seu relacionamento com o cantor britânico Mick Jagger.

Luciana surgiu toda elegante com uma peça única toda preta nos bastidores do programa Superpop, do qual é a comandante.

Já Lucas surgiu com uma camiseta da banda Rolling Stones, da qual o pai é vocalista, por cima de uma camiseta de mangas cumpridas vermelha com listras pretas.

No clique, a apresentadora dava um sorriso de orelha a orelha, enquanto o filho fazia cara de emburrado. “Meu amor”, escreveu Luciana na legenda da postagem.

Além de Lucas, a comandante do Superpop também é mãe de Lorenzo Fragali, fruto do relacionamento da apresentadora com o empresário Marcelo de Carvalho.

Reprodução: Instagram

Elegância!

Nesta semana, Luciana surgiu esbanjando elegância e estilo ao posar para fotos com look brilhante e recebeu diversos elogios.

A apresentadora surgiu deslumbrante com uma camiseta regata branca cheia de brilhantes e uma calça jeans rasgada.