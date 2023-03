Luciana Gimenez recebe chuva de elogios ao posar com look elegante

A apresentadora Luciana Gimenez surgiu elegante ao mostrar seu look em fotos compartilhadas com seus seguidores nas redes sociais

Nesta última segunda-feira, 27, Luciana Gimenez encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos do seu look.

A apresentadora apostou na elegância ao surgir com uma blusa regata com diversos brilhantes prateados costurados. Luciana ainda vestia uma calça jeans rasgada para completar o look.

Nas fotos feitas por Whagner Duarte na casa da comandante do programa Superpop, a morena ainda levava bolsas de grife nas mãos.

“Seja seu próprio sol até em dias chuvosos”, escreveu a mãe de Lorenzo Fragali e Lucas Jagger na legenda da postagem.

Os seguidores de Luciana adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários do post! “Você é a mulher mais linda da TV”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Linda, que sorriso”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Recuperação!

Ainda na segunda-feira, Luciana estava enérgica e comentou sobre sua rápida recuperação após sofrer um acidente de ski.

A apresentadora surgiu treinando perna na academia e comemorou: “Não tem nem três meses e isso aqui parecia impossível!”