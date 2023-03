Luciana Gimenez treina perna na academia e comemora recuperação rápida!

Após sofrer grave acidente de esqui em janeiro, Luciana Gimenez comemorou nas redes sociais

Em janeiro deste ano Luciana Gimenez sofreu um acidente grave enquanto esquiava e precisou passar por uma cirurgia. Porém ela já está de volta na vida ativa, nesta segunda-feira, 27, a apresentadora postou que está de volta aos treinos na academia!

Nas redes sociais, ela mostrou o momento em que conseguiu realizar um exercício de perna, região do corpo que foi afetada. Apesar de ainda sentir dor, a apresentadora vibrou com a conquista, significado da sua rápida recuperação:

"Não tem nem três meses e isso aqui parecia impossível!, comemorou a estrela.

Durante o processo de recuperação, Luciana foi paciente: usou uma cadeira de rodas para se locomover e, depois, andava dando pulinhos. Diversas sessões de fisioterapia também foram indispensáveis para que a apresentadora voltasse, aos poucos, à vida normal.

Luciana Gimenez cai no choro ao conseguir mexer um pouco dos dedos dos pés

Luciana emocionou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma conquista em seu processo de recuperação. A apresentadora caiu no choro ao revelar que estava conseguindo mexer um pouco dos seus dedos dos pés, nesta última quarta-feira, 15.

“Ontem eu tive um dia bem desafiador, acho que todo mundo tem um dia assim. E a princesa aqui [fisioterapeuta] está falando que eu tenho que contar para vocês que hoje eu tive um dia que coisas boas estão acontecendo, e que eu consigo ver o tendão do meu dedo. Eu ainda não mexo muito, mas eu já consigo ver um pouquinho. E é bom isso. Porque eu quero mexer meu dedo, quero correr com o Lo, botar meu salto e poder dançar”, disse a comandante do Superpop com a voz embargada pelo choro.

Ainda em seus stories, Luciana mostrou mais do tendão e continuou desabafando sobre a conquista em sua recuperação. “Eu só quero deixar isso para trás”, escreveu a famosa na legenda.