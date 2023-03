Luciana Gimenez cai no choro ao conseguir mexer um pouco dos dedos dos pés

A apresentadora Luciana Gimenez está se recuperando de cirurgia e se emocionou muito ao conseguir mexer um pouco dos dedos

Nesta última quarta-feira, 15, Luciana Gimenez emocionou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma conquista em seu processo de recuperação.

A apresentadora caiu no choro ao revelar que estava conseguindo mexer um pouco dos seus dedos dos pés, uma novidade em sua recuperação após passar por cirurgia devido a um acidente de ski que sofreu no início do ano.

“Ontem eu tive um dia bem desafiador, acho que todo mundo tem um dia assim. E a princesa aqui [fisioterapeuta] está falando que eu tenho que contar para vocês que hoje eu tive um dia que coisas boas estão acontecendo, e que eu consigo ver o tendão do meu dedo. Eu ainda não mexo muito, mas eu já consigo ver um pouquinho. E é bom isso. Porque eu quero mexer meu dedo, quero correr com o Lo [filho], botar meu salto e poder dançar”, disse a comandante do Superpop com a voz embargada pelo choro.

Ainda em seus stories, Luciana mostrou mais do tendão e continuou desabafando sobre a conquista em sua recuperação. “Eu só quero deixar isso para trás”, escreveu a famosa na legenda.

A mãe de Lorenzo Fragali e Lucas Jagger ainda surgiu em seu apartamento mostrando um pouco do processo para se recuperar do acidente. A morena surgiu andando de muletas pela casa e treinando em uma bicicleta ergométrica.

Reprodução: Instagram

Poderosa!

Ainda nesta terça-feira, Luciana surgiu poderosa nos bastidores do programa Superpop vestindo um look luxuoso.

A apresentadora compartilhou em suas redes sociais com uma blusa ousada toda recortada e cheia de brilhantes. Luciana completou o look com uma saia preta.