Aos 49 anos, Leticia Spiller exibe corpo mega seco em fotos de biquíni: ''Sem filtro''

Atriz Leticia Spiller se mostrou sem filtro e com filtros em fotos de biquíni e chamou a atenção com curvas torneadas

A atriz Leticia Spiller (49) deu um show de beleza e naturalidade ao compartilhar fotos de seu fim de semana na rede social. Nos registros, a famosa apareceu com e sem filtro, impressionando com sua aparência sem produção.

Nas selfies publicadas pela loira, ela apareceu em uma cachoeira curtindo a água usando um biquíni vermelho fininho. Ostentando suas curvas sequinhas, Leticia Spiller roubou a cena com seu corpaço escultural.

"Bom dia! Com filtro ou sem filtro?", perguntou a artista na legenda da publicação para os seus seguidores.

Nos comentários do post, ela logo foi coberta de elogios. "O que é filtro no seu caso? Resposta: Desnecessário", enalteceram a beleza da musa. "Só se for filtro solar sua linda", admiraram os internautas.

Veja as fotos de Leticia Spiller de biquíni:

Filhos de Leticia Spiller surgem em vídeo inédito com a atriz

Recentemente, a atriz Leticia Spiller roubou a cena na web ao compartilhar um vídeo exibindo um momento de lazer ao lado dos filhos, Pedro (26), e Stella (11), no campo.

Nos registros compartilhados no feed de seu Instagram, a mãe coruja apareceu se divertindo com os herdeiros em um delicioso banho de rio. Na legenda da publicação, a atriz escreveu: ""A vida é tão rara…. Vamos aproveitar! Bom final de semana para vocês!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post "linda Letícia,linda familia...", disse um. "Boa tarde desejo a você e sua família um ótimo final de semana ", escreveu outro. "Letícia uma excelente Atriz!", falou um terceiro. Veja o vídeo aqui.