Aos 46 anos, Luana Piovani exibe as pernas torneadas em foto de maiô

De maiô colorido, Luana Piovani exibe toda a sua beleza ao caprichar na pose

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 17h48

A atriz Luana Piovani esbanjou sensualidade ao compartilhar uma nova foto só de maiô. Desta vez, a musa apareceu curtindo um dia ensolarado com o look ousado enquanto estava sentada em um muro.

Na imagem, ela deixou à mostra suas pernas torneadas e as curvas impecáveis ao posar para a foto deslumbrante.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Mulherão”, disse um seguidor. “Gata demais”, afirmou outro. “Arrasou na pose”, declarou mais um.

Luana Piovani vem ao Brasil com o namorado

No mês passado, Luana Piovani esteve no Brasil para o lançamento do filme Maior Que o Mundo. Vivendo em Portugal com a família, ela veio ao país para o evento e contou com a companhia do seu namorado, o português Lucas Bittencourt.

Os dois chegaram ao evento de mãos dadas de lançamento no cinema e esbanjaram elegância na escolha dos looks. Luana exibiu toda a sua beleza ao aparecer com um vestido preto, botas e o cabelo preso.

Foto: Leo Franco/ Agnews