Luana Piovani curte noite especial com o namorado no Brasil

16/08/2022

A atriz Luana Piovani (45) está no Brasil nesta semana para o lançamento do filme Maior Que o Mundo, que teve uma sessão para convidados na noite de segunda-feira, 15, em São Paulo. Vivendo em Portugal com a família, ela veio ao país para o evento e contou com a companhia do seu namorado, o português Lucas Bittencourt.

Os dois chegaram ao evento de mãos dadas e esbanjaram elegância na escolha dos looks. Luana exibiu toda a sua beleza ao aparecer com um vestido preto, botas e o cabelo preso.

Luana e Lucas assumiram o namoro em janeiro de 2021 e, desde então, fazem raras aparições juntos nas redes sociais. Ela vive em Portugal com os três filhos, Dom (10), Bem (6) e Liz (6), frutos do relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby (33).

Veja as fotos de Luana Piovani com o namorado:

Fotos: Leo Franco/ Agnews

