Antes de engravidar, esposa de Ludmilla exibe boa forma na praia

Na reta final dos exames para realizar o sonho de engravidar, a esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves, exibiu sua beleza impecável em flagra na praia

A dançarina Brunna Gonçalves e sua esposa, a cantora Ludmilla, aproveitaram a tarde de sol no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 18, para curtirem um passeio na praia. As duas foram flagradas pelos paparazzi enquanto se divertiam na orla carioca.

Para o passeio, Bruna surgiu com um biquíni branco fininho e deixou à mostra sua boa forma. Por sua vez, Ludmilla apostou em um biquíni marrom no estilo fio-dental e destacou suas curvas impecáveis.

Vale lembrar que o casal está prestes a engravidar do primeiro filho. Brunna já está na reta final dos exames para se preparar para a fertilização in vitro, que vai acontecer em uma clínica nos Estados Unidos. Quando tiverem os resultados de todos os exames, a dançarina para implantar os embriões em seu útero para realizar o sonho de ter o primeiro filho com a esposa.

Ludmilla e Brunna Gonçalves revelaram que estavam se preparando no ano passado. Recentemente, a dançarina contou para a CARAS que as duas estão muito ansiosas. "A Ludmilla está muito ansiosa, todo dia ela fala: 'Vamos logo amor, não pode pular etapas?'. Eu falo: 'Não dá, tem que fazer os exames, fazer tudo direitinho'. A gente está muito ansiosa, doida para a barriga crescer", acrescentou a dançarina.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Brunna Gonçalves revela o valor do IPVA

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves ficou impressionada ao receber o boleto para pagar o IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor) do carro de luxo que ganhou da esposa, a cantora Ludmilla, no ano passado. Este será o primeiro ano que ela vai pagar o imposto e ficou surpresa com o valo altíssimo.

Nos stories do Instagram, ela mostrou o valor do boleto. O IPVA do carro veio no valor de R$ 11.661,92. “O primeiro IPVA a gente nunca esquece”, disse ela na imagem e ainda colocou emojis de susto.

Brunna tirou sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no início de 2023 e logo ganhou um carro de luxo da esposa. Ludmilla presenteou a amada com uma Land Rover Discovery na cor preta, que é avaliada em R$ 730 mil.

O carro foi dado de surpresa em abril de 2023. "Cheguei em casa e simplesmente tinha uma Land Rover Discovery na minha garagem pra mim! Meu amor me deu esse carrão! Te amo, minha vida. Sou infinitamente grata por tudo o que você faz por mim. Não tenho nem palavras. Eu tenho um carro", escreveu a bailarina em seu Instagram.