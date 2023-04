Anitta dispensa o sutiã ao usar look decotado em nova foto

Anitta esbanja sensualidade ao apostar em vestido branco e ostenta decote poderoso

A cantora Anitta (30) surgiu poderosa nas redes sociais nesta quarta-feira, 12, ao compartilhar uma foto do seu look do dia para os fãs. A estrela apostou em um modelito ousado e decotado para uma noitada.

A artista surgiu com um vestido branco com botões na frente e deixou o decote poderoso à mostra. Inclusive, ela revelou que dispensou o sutiã para o look ousado. Além disso, ela fez uma careta divertida na hora do clique.

Vale lembrar que Anitta acaba de completar 30 anos de vida. "30 de março de 1993 eu nasci. Se alguém me dissesse 10 anos atrás o que eu estava prestes a fazer da minha vida até completar 30 anos, eu nunca acreditaria que isso fosse humanamente possível. Mas não essa garotinha nessas fotos. Quando eu tinha essa idade eu dizia todos os dias para minha família: “eu vou fazer história”. Só agora, fazendo 30 anos, consigo ver exatamente o que essa garotinha podia ver. Eu posso fazer QUALQUER COISA que eu quiser. Eu tenho o poder de fazer acontecer tudo o que eu quero da minha vida", disse ela.

E completou: "E quero agradecer a mim mesma por ser tão forte, positiva e criativa para passar pela grande quantidade de desafios pesados que a vida colocou na minha frente. Eu sou foda, eu me amo. Parabéns pra mim. Obrigada Deus, obrigada universo. Gratidão".

Anitta rompe com gravadora

A cantora Anitta (30) rompeu a parceria com a gravadora Warner Music após 11 anos de parceria. A notícia do fim do contrato foi anunciada por meio de um comunicado nas redes sociais da cantora.

Na mensagem, eles informaram que o rompimento aconteceu em comum acordo. "Declaração conjunta de Anitta e Warner Music - Após onze anos de parceria de sucesso, concordamos em seguir caminhos separados. Anitta gostaria de agradecer a equipe da Warner Music por todo o apoio. E a equipe Warner deseja a Anitta tudo de bom no futuro", informaram.