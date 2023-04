Anitta rompe contrato com gravadora após 11 anos de parceria

Anitta e a Warner Music anunciam o fim da parceria na carreira da cantora: 'Tudo de bem no futuro'

A cantora Anitta (30) rompeu a parceria com a gravadora Warner Music após 11 anos de parceria. A notícia do fim do contrato foi anunciada nesta terça-feira, 4, por meio de um comunicado nas redes sociais da cantora.

Na mensagem, eles informaram que o rompimento aconteceu em comum acordo.

"Declaração conjunta de Anitta e Warner Music - Após onze anos de parceria de sucesso, concordamos em seguir caminhos separados. Anitta gostaria de agradecer a equipe da Warner Music por todo o apoio. E a equipe Warner deseja a Anitta tudo de bom no futuro", informaram.

Por enquanto, Anitta não revelou se será uma artista independente ou se assinará com outra gravadora.

