Angélica chama a atenção com look de barriga de fora: 'Muito gata'

Usando look com cropped, Angélica chama a atenção ao deixar barriga super torneada em evidência; famosa esbanjou beleza em fotos

A apresentadora Angélica chamou a atenção em sua de social nesta quarta-feira, 31, ao compartilhar fotos toda produzida para uma gravação. Cheia de elegância e estilo, a famosa surpreendeu ao deixar sua barriga sarada à mostra.

Usando um conjuntinho com cropped, a esposa de Luciano Huck esbanjou seu abdômen desenhado sem perder a classe. Com a produção sóbria, mas cheia de atitude, a loira não passou despercebida e arrancou elogios.

Nos comentários do post, os internautas se mostraram admirados com a beleza da artista. "Muito gata", escreveu a cantora Ivete Sangalo. "Maravilhosa", exclamaram outros. "Muito linda", falaram os fãs.

Aos 50 anos, Angélia falou recentemente sobre queda de libido e crise no casamento com o marido. "Eu não entendi o que estava acontecendo. A libido, o corpo, muda completamente. Era muito cedo e essa palavra, menopausa, nem fazia parte", contou ela ao ser questionada abertamente sobre o tema.

"Eu fui empurrando essa história muito tempo e fui sofrendo os efeitos sem cuidar, durante um tempo. Nessa época, eu fiquei perdido e o Luciano ficou perdido. Quando um desestabiliza, desestabiliza a casa toda", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Filha de Angélica aparece na televisão

Filha caçula de Luciano Huck e Angélica, Eva Huck roubou a cena no programa Domingão com Huck, da Globo. A menina entrou no palco para homenagear a mãe no quadro Linha do Tempo, no qual a atração relembrou a trajetória de vida da comunicadora veterana.

“Eu adorei fazer a Fada Bela. Te amo muito”, disse Eva. “Você sabe que a Fada Bela é muito especial para mim. É a realização de um sonho ver meus filhos vivendo um pouco da minha história. Logo depois que eles nasceram, eu não fazia mais programa infantil. Será que eles iam gostar de me ver assim? Acho que sim. Eu te amo muito, filha. Que você seja muito feliz em tudo o que quiser fazer na sua vida”, disse a apresentadora.