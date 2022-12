Andressa Ferreira empina o bumbum ao usar macacão justo

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira exibe o bumbum GG ao caprichar na pose na frente do espelho

A influenciadora digital Andressa Ferreira Miranda (34), esposa de Thammy Miranda (40), elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua boa forma. Desta vez, a morena apareceu usando um macacão justo ao corpo e destacou suas curvas impecáveis.

Em selfies na frente do espelho, ela empinou o bumbum poderoso para destacar a sua beleza deslumbrante. Na legenda, ela escreveu: “De 0 a 10, qual nota você dá pro seu ano de 2022?”.

Andressa e Thammy são pais de um menino, Bento, e ele contou que quer ter mais um filho. A declaração foi feita quando a esposa comemorou os 9 anos de casamento deles nas redes sociais.

"Completando 9 anos do nosso AMOR! O amor vence tudo! Tudo supera! Sou tão feliz dividindo a vida com você! @thammymiranda. Tão parceiro! Que engordamos juntos na gestação e emagrecemos juntos depois! Fotos aleatórias!", escreveu ainda na legenda. Assim, nos comentários, Thammy disse: "Você é TUDO na nossa vida! Te amo… Ps: Quero mais um filho! Obrigado."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Andressa Ferreira rebate comentário sobre o seu casamento com Thammy Miranda

Nas redes sociais, Andressa Ferreira se deparou com um comentário sobre o seu casamento com Thammy Miranda e respondeu na lata. Um fã disse: "Se você gosta de homem, por que não casou com um de verdade? Porque Thammy é uma mulher e não um homem", afirmou a pessoa ignorando o fato do filho de Gretchen ser transgênero e ter passado por uma transformação.

Assim, Andressa afirmou: "Escolhi um homem de verdade, não um pin** de verdade e olha que eu já fui solteira, já transei com muitos homens por aí, muitos não sabem por onde começar, parei aqui, porque sabe fazer direitinho", deu a entender que o vereador a deixa muito satisfeita.