Andressa Ferreira celebra 9 anos com Thammy Miranda, que pede: ''Quero mais um filho!''

Modelo Andressa Ferreira recorda fotos ao fazer declaração nos 9 anos de união com Thammy Miranda, com quem tem um filho, Bento

A influenciadora digital Andressa Ferreira (34) usou as redes sociais para comemorar sua união com o vereador de São Paulo Thammy Miranda (40)!

Na noite de terça-feira, 13, a modelo compartilhou uma sequência de registros de diversos momentos ao lado do amado. Em alguns cliques, Andressa aparece grávida à espera do filho do casal, Bento, que tem dois anos de idade.

Em outras imagens, os dois, casados desde 2018, surgiram com o herdeiro ainda pequeno, além de registros de casamento em Las Vegas.

"Completando 9 anos do nosso AMOR! O amor vence tudo! Tudo supera! Sou tão feliz dividindo a vida com você! @thammymiranda", disse Andressa Ferreira.

"Tão parceiro! Que engordamos juntos na gestação e emagrecemos juntos depois! Fotos aleatórias!", escreveu ainda na legenda.

Nos comentários, Thammy se derreteu pela mulher e não escondeu a vontade de aumentar a família, fazendo um pedido: "Você é TUDO na nossa vida! Te amo… Ps: Quero mais um filho! Obrigado."

Confira a declaração de Andressa Ferreira para Thammy Miranda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Thammy Miranda rebate internauta sobre 'não fazer nada' como vereador

O vereador da cidade de São Paulo Thammy Miranda usou as redes sociais recentemente para responder um internauta que criticou seu trabalho. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, o ator foi questionado sobre o motivo de vereador "não fazer nada" e rebateu as acusações.

“Por que vereador não faz nada?”, perguntou a usuária do Instagram. O marido da empresária e influenciadora Andressa Ferreira fez questão de responder, comentando que só poderia falar por ele mesmo e que está sempre trabalhando. “Eu trabalho dia de sábado e domingo, muitas vezes de madrugada, já acordo analisando projetos”, iniciou ele.

Na sequência, o político contou que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça (CJJ). “Tem vários projetos para serem analisados, eu estou sempre presente nas comunidades, nos eventos que eu sou convidado”, falou o filho da cantora Gretchen (63).

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!