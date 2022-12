Thammy Miranda responde internauta sobre 'não fazer nada' como vereador': ''Trabalho bastante''

Vereador de São Paulo Thammy Miranda rebate acusações de não fazer nada e afirma que trabalha até em finais de semana e madrugada

O vereador da cidade de São Paulo Thammy Miranda (40) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 07, para responder um internauta que criticou seu trabalho.

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, o ator foi questionado sobre o motivo de vereador "não fazer nada" e rebateu as acusações.

“Por que vereador não faz nada?”, perguntou a usuária do Instagram. O marido da empresária e influenciadora Andressa Ferreira (34) fez questão de responder, comentando que só poderia falar por ele mesmo e que está sempre trabalhando. “Eu trabalho dia de sábado e domingo, muitas vezes de madrugada, já acordo analisando projetos”, iniciou ele.

Na sequência, o político contou que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça (CJJ). “Tem vários projetos para serem analisados, eu estou sempre presente nas comunidades, nos eventos que eu sou convidado”, falou o filho da cantora Gretchen (63) no vídeo publicado no Instagram.

“Eu estou sempre entregando obras que são feitas pela cidade com participação minhas. Eu acho que eu trabalho, acho que [na política] é como qualquer empresa, que tem pessoas que trabalham e que não trabalham, mas eu sei que eu trabalho bastante”, finalizou Thammy Miranda.

Confira a resposta de Thammy Miranda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thammy Miranda (@thammymiranda)

Thammy Miranda faz tatuagem em homenagem à mulher e o filho

Recentemente, o político Thammy Miranda decidiu eternizar na pele seu amor pela família! A modelo Andressa Ferreira foi quem mostrou a tatuagem do maridão em homenagem a ela e o filho do casal, Bento, de dois anos.

A atriz e influenciadora digital compartilhou dois cliques de Thammy sentado, exibindo a tatuagem no braço - uma foto de Andressa com o herdeiro. "E essa declaração de amor linda que meu marido fez @thammymiranda tatuou meu rosto e do nosso filho! Eternizando nossos laços de AMOR! Te amo infinito!!!", se derreteu Andressa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!