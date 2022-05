Ana Hickmann posa ao lado do amado, Alexandre Correa: "Emily e Gabriel em Paris"

Apresentadora se caracterizou de 'Emily', do seriado 'Emily in Paris' e registrou nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 10h12

O amor sempre está no ar para Ana Hickmann (41) e Alexandre Correa (50)!

Desta vez, o casal surgiu caracterizados como personagens do seriado Emily in Paris, da Netflix, e encantaram os fãs na web.

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou uma série de registros incríveis ao lado do amado, Alexandre. Na legenda, Ana escreveu: "Emily e Gabriel em Paris".

E não demorou para os fãs de Ana marcarem presença nos comentários da publicação: "Não superei essa produção de vocês", escreveu um. "Vocês brilharam demais", comentou outro. "Um espetáculo", disse o terceiro.

Casal que batalha junto!

Ainda nesta semana, o casal surgiu trocando declarações na internet após publicarem fotos juntinhos no escritório.

“Casal que batalha junto, cresce junto!”, começaram na legenda. “Manhã de muito trabalho ao lado do meu amor. Nos ver assim hoje me fez voltar no tempo”

