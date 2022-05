Ana Hickmann e Alexandre Correa surgem juntinhos em escritório: ''Casal que batalha junto, cresce junto''

Após manhã de trabalho, Ana Hickmann e Alexandre Correa curtem momento romântico e trocam declarações

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 12h32

Alerta de casalzão!

Ana Hickmann (41) e Alexandre Correa (50) derreteram o coração dos internautas nesta quinta-feira, 26.

Depois de passarem a manhã inteira trabalhando juntinhos, os dois decidiram trocar declarações no Instagram.

Eles publicaram uma sequência de fotos nas quais apareceram dentro de um escritório. O primeiro clique é uma selfie e, nas outras, a apresentadora estava sentada no colo do maridão.

“Casal que batalha junto, cresce junto!”, começaram na legenda. “Manhã de muito trabalho ao lado do meu amor. Nos ver assim hoje me fez voltar no tempo”

“O Alê sempre foi o meu maior incentivador desde o início, e continua sendo até hoje”, afirmou a musa ao final. Eles também acrescentaram as hashtags ‘casal’, ‘amor’ e ‘união’.

Não faltaram elogios para os pais de Alê (8). “Lindos”, “ah, que amor!”, “família linda”, “casal de milhões”, “o amor de vocês é lindo” e “que deus continue abençoando vocês” foram alguns dos comentários deixados pelos fãs.

Confira as fotos de Ana Hickmann e Alexandre Correa trabalhando juntos: