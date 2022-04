Ana Hickmann, marido e filho surgem juntinhos em foto: ''Domingo com a família''

Ana Hickmann derrete a web ao mostrar momento especial com Alexandre e Alexandre Jr

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 16h17

O dia perfeito!

Ana Hickmann (41) não costuma esconder das redes sociais o quanto é completamente apaixonada por sua família.

Neste domingo, 10, não foi diferente.

Após curtir um momento divertido ao lado de Alexandre Correa (50) e Alexandre Jr (8), ela usou seu Instagram para postar uma foto super fofa.

Na imagem, que é uma selfie, a apresentadora apareceu com um sorrisão no rosto ao lado do marido e do filho, que também aparentavam estarem felizes.

“Como eu amo foto de domingo com a família”, escreveu na legenda da publicação.

Os seguidores lotaram o trio de amores. “Família especial”, afirmou uma nos comentários. “Lindos”, elogiou outra. “Amo demais”, disse uma terceira.

Confira a foto de Ana Hickmann com seu marido e filho: