Ana Hickmann inicia comemorações de 24 anos de casamento

Apresentadora Ana Hickmann compartilhou momentos especiais com o marido e iniciou celebração de mais um ano de casada

CARAS Digital Publicado em 12/02/2022, às 13h28

A apresentadora Ana Hickmann (40) está prestes a completar mais um ano de casada com o empresário Alexandre Correa (49) nos próximos dias.

Por isso, nesta sábado, 12, a modelo já compartilhou um vídeo com fotos marcantes ao lado do amado e aproveitou para iniciar as comemorações.

"Tá chegando! 24 anos de casamento! O aniversário é dia 14/02, mas este ano nossa comemoração começa hoje! Né @alewin71", escreveu Ana Hickmann.

- De biquíni preto, Ana Hickmann esbanja beleza em cachoeira com a família

A apresentadora então relembrou. "Meu amor lembro quando depois do nosso casamento no civil, chegamos ao trabalho e muitos disseram que não daria certo, que era fogo de palha de dois jovens inexperientes. Pois é, já se passaram 24 anos e estamos aqui juntinhos. Te amo!", declarou-se.

Ainda nos últimos dias, Ana Hickmann arrancou elogios em sua rede social ao compartilhar fotos de biquíni aproveitando a piscina de sua mansão.

Veja as fotos de Ana Hickmann e o marido: