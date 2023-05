Ana Clara revela o que fez para emagrecer 13 quilos

Apresentadora do Túnel do Amor, Ana Clara ostenta boa forma em fotos de biquíni na web e revela que já emagreceu 13 quilos

A apresentadora Ana Clara (26), que comanda o reality show Túnel do Amor, do Multishow, sempre exibe a sua boa forma nas redes sociais. Nos últimos meses, a estrela passou por uma mudança em seu estilo de vida e eliminou 13 quilos. Agora, ela abriu o jogo sobre o que fez para emagrecer.

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Ana Clara contou que começou a prestar atenção em sua alimentação e também investiu nos exercícios físicos.

"Esteticamente, eu queria mudar. Eu queria me ver diferente. Isso não aconteceu só pela saúde. Exercício físico e alimentação boa transformam as vidas das pessoas. Consegui depois de muita luta, batalha. Mas deu certo. Mudei meu estilo de vida. Emagreci 13kg com academia, alimentação regrada...", contou ela.

Veja fotos recentes de Ana Clara de biquíni:

Ana Clara fala sobre o novo namoro

Discreta quando o assunto é sua vida privada, Ana Clara revelou o motivo para ter demorado para revelar que está namorando com Bruno Tumolli desde o ano passado. Em coletiva de imprensa, ela foi questionada se o namoro seria uma jogada de marketing para lançar o seu novo projeto, mas ela logo desmentiu os boatos e respondeu: “Não, na verdade.. o túnel, realmente, é um programa que chegou na minha vida desde o ano passado. E calhou, de eu revelar que estou em um relacionamento… Muita gente me perguntou: ‘Ah você vai apresentar o túnel e nunca esteve em um relacionamento’, na verdade, eu já estava em um relacionamento. Não tem nada haver com o programa, eu fiz uma brincadeira quando resolvi postar nas minhas redes sociais, de linkar o perfil como se fosse do meu namorado", disse ela.

"Mas eu sei que as pessoas são fofoqueiras e iriam clicar, e como ele é uma pessoa que não é da mídia e não tem interesse de se relacionar a esse mundo. Então eu pensei ‘Já que vão clicar mesmo, pois bem, cliquem em um perfil que não é o dele e vai tá lá o nome do meu programa maravilhoso. Não vai ter nada pra provocar, vai ter que fofocar do túnel”, contou.