Ana Clara Lima relembra entrevista polêmica com Karol Conká: "Humilhá-la"

Apresentadora Ana Clara Lima falou também sobre comercial antes de Karol Conká encontrar Tiago Leifert

A apresentadora Ana Clara Lima contou os bastidores da entrevista com Karol Conká após a eliminação com rejeição altíssima dela.

No podcast 'Quem pode, pod', apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela contou porque "pegou mais leve" durante a conversa com a cantora.“Era muito delicado. Não é a linha editorial que a gente segue. Jamais faríamos isso e eu como apresentadora jamais faria também”, afirmou.

"O que queriam com essa imagem na verdade era: ‘Karol, se f*’. Qual tesão os telespectadores iam sentir em ver isso? Só porque ela humilhou alguém? Então eu humilhá-la seria divertido?”, questionou a global. Karol se envolveu em conflitos com Lucas Penteado, Carla Diaz, entre outros participantes e chegou a ofendê-los. Após as discussões, Lucas pediu para deixar o programa.

Antes de Karol se encontrar com Tiago Leifert no programa ao vivo houve uma pausa para os comerciais. Muitos telespectadores apontaram que o 'break' teria sido para avisar Karol sobre a rejeição e prepará-la. Ana Clara explicou o que aconteceu: “Na eliminação da Karol Conká foi a primeira vez que tivemos um intervalo entre a ida do participante até o estúdio. Gente, pelo amor de Deus, o BBB 21 lucrou horrores. A eliminação da Karol foi assistidissíma. Óbvio que as marcas iam comprar comercial em qualquer buraco que tivesse no programa. Foi isso”.

Veja podcast: