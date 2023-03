Karol Conká fala sobre depressão: "Nunca precisei tomar tarja preta antes do BBB"

Karol Conká abriu seu coração sobre saúde mental e depressão

Karol Conká (37) falou mais sobre sua saúde mental. Em conversa com Tati Bernardi (43), a cantora abriu seu coração em relação à depressão.

“É desde criança. Eu acho que é porque convivi numa casa que tinha esse clima por causa do meu pai que era alcoólatra, então ele estava sempre desanimado”, disse Conká, que continuou: “Eu comecei com isso aos 14 [anos] quando meu pai faleceu. Foi a primeira depressão, assim, o primeiro desânimo”.

A artista também conta que “sempre teve uma afinidade com a tristeza”, mas que “não parece porque tem outro lado intenso”. Ela só começou a se medicar depois que passou pelo Big Brother Brasil 21.

“Nunca precisei tomar tarja preta [antes do reality], embora eu quisesse achar que essa era a solução”, afirmou a ex-BBB, que explicou o motivo: “Mas tem aquela coisa, né, a galera que é da periferia, a depressão é uma coisa assim meio distante. Você fala ‘ah terapia’, o pobre não tem tempo de ficar o dia inteiro olhando para cima’”.

Ela ainda refletiu sobre o que aconteceu no BBB: “Se eu passei pelo que passei em 2021 foram escolhas que fiz, temperamentos que não dosei. E também consegui analisar todo um contexto nacional, né, ver que o Brasil, o país inteiro, enquanto falava para me tratar, também precisava de tratamento”.

Karol Conká dá bronca em fãs que enaltecem sua participação no BBB: "Acho errado"

Karol Conká usou as redes sociais para mandar um recado aos fãs. A cantora revelou que fica incomodada quando vê internautas "enaltecendo" as atitudes que teve no BBB 21.

Recordista de maior rejeição na história do programa, com 99.17% dos votos, a ex-sister deixou bem claro que prefere não rever algumas de suas cenas no reality show da Rede Globo.

"Acho errado vocês enaltecerem certas atitudes que tive no passado. Eu realmente fico com ódio de mim mesma toda vez que vocês resgatam cenas repugnantes. Eu busquei evoluir como pessoa e desejo essa evolução pra vocês. Agradeço a chance que tive de enxergar a vida com mais amorosidade", declarou a artista.