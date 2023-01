No BBB 21, Gil do Vigor bateu de frente com Karol Conká; relembre barraco

Gil do Vigor teve divergências com Karol Conká durante participação no BBB 21

Gil do Vigor (30) causou a maior comoção nas redes sociais nesta sexta-feira, 6, após compartilhar elogios à Karol Conká (37), sua antiga colega de confinamento do BBB 21. Mas apesar do economista ter superado as divergências com a rapper, durante o reality global os dois bateram de frente.

A postagem de Gil surgiu após vários internautas passarem a citar vários nomes que não venceram o reality show, mas deixaram sua marca no programa. Alguns afirmaram Grazi Massafera (40) e Felipe Prior (30), mas para ele Karol foi uma das mais importantes.

"A Mamacita fez história! Independente se o povo gostou ou não, ela jamais será esquecida. E qualquer coisa me coloca no paredão! (risos)", brincou o influenciador, exaltando a participação polêmica da artista.

Para quem não lembra, durante o BBB 21 Gil e Karol fizeram parte de grupos diferentes. Enquanto o pernambucano tinha mais proximidade com Juliette (33) e Sarah Andrade (31), a cantora liderou um grupo que foi visto pelo público como o de vilões.

Em uma dinâmica do jogo da discórdia, por exemplo, Gil chegou a bater de frente com Karol. Na ocasião, ele precisava indicar quais dos brothers eram os influenciáveis e influenciadores. Entre os influenciadores, Gil colocou Karol , Projota e Nego Di e alfinetou: "Eles ditam quem é certo e é errado, o que pode e o que não pode. Quando chegar no céu não vai ter Deus pra julgar não, vão ser eles", disparou.

Gil no jogo da discórdia dizendo que quem iria decidir quem sobe e quem desce na hora do julgamento iria ser projota e karol conkapic.twitter.com/2QFwsPgE9o — gab (@gabizom) January 30, 2022

Em outro momento, em um bate-papo com Sarah, ele também promoveu uma onda de euforia nos telespectadores ao notar que Karol era a grande vilã da atração. Segundo Gil, ela teria passado do ponto em algumas falas no início do jogo: “O público deve estar com um ranço tão grande”.

“Ela é ácida e é a vilã do programa. Quem indicar ela, ganha o programa”, continuou ele, que estava decidido que iria bater de frente com a cantora: “Eu ganhando o líder, boto ela. O Brasil já sabe”.